Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 25. Altın Objektif ödül töreni dün akşam ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, muhteşem bir organizasyonla 25. kez sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Özge Özder ile Hakan Bilgin'in sözleri ve esprileriyle hayli renkli geçen gecenin ışıltı dolu kırmızı halı seremonisi, her yıl olduğu gibi yine şıklık yarışına sahne olurken, Sibel Can şarkıları ve muhteşem sesiyle izleyenleri büyüledi. Dizi, sinema, müzik, eğlence, TV programı ve çeşitli medya dallarında yılın en iyilerinin ödüllerinin verildiği gece, sanat ve medya dünyasını buluşturdu. Ciner Medya Grubu bu özel geceye aldığı ödüllerle damga vurdu.

SHOW TV ÖDÜLE DOYMUYOR

Show TV'nin 7'den 70'e herkesin severek izlediği, fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show, "Yılın Komedi Programı" seçildi. Ödülü ekip adına, programın sevilen oyuncuları Uğur Bilgin, Aziz Aslan ve Açelya Topaloğlu aldı.

Uğur Bilgin, Açelya Topaloğlu ve Aziz Aslan

Yayınlandığı günlerde ilgiyle takip edilen Ramo dizisi, "Yılın Aksiyon Dizisi" ödülünü alırken, Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım, "Yılın Aksiyon Dizi Oyuncusu Erkek" ödülüne layık görüldü. Ödülünü Show TV Genel Müdürü Esra Baydar'ın elinden alan Murat Yıldırım geceyi düzenleyen MGD'ye, Ramo ekibine ve Show TV'ye teşekkür etti.

Hakan Bilgin, Murat Yıldırım ve Özge Özder

Show TV ekranlarında insanların yaşamlarına dokunan başarılı gazeteci Didem Arslan Yılmaz ise 'Vazgeçme' programıyla "Yılın Gündüz Kuşağı" ödülünü aldı. Didem Arslan Yılmaz'a ödülünü Magazin Gazetecileri Derneği 2. Başkanı Reşat Balcıoğlu takdim etti.

Reşat Balcıoğlu ve Didem Arslan Yılmaz

"Yılın Magazin Programı" ödülü, Show TV'de Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Pazar Sürprizi'ne giderken, "TV Yılın Röportajı" ödülünü Hande Yener röportajıyla Ömür Sabuncuoğlu aldı. Eren Gürel, "TV Yılın Haberi" kategorisinde Halil Sezai haberiyle yılın en iyileri arasındaki yerini alırken Atakan Makar, Cumartesi Sürprizi'nde yayınlanan 'Serenay Tatilde' haberiyle "TV Yılın Magazin Görüntüsü" ödülünü kazandı.

Ömür Sabuncuoğlu, Reşat Balcıoğlu ve Buse İskenderoğlu

Haberturk.com ise yayınlanan özel haberleri ile Hakan Yağcı, Onur Aydın ve Tolga Aslan "İnternet Yılın Haberi" dalında ödüle layık görüldüler.

Atakan Makar, Tolga Aslan, Hakan Yağcı, Ömür Sabuncuoğlu, Reşat Balcıoğlu, Buse İskenderoğlu, Eren Gürel ve Onur Aydın

Habertürk TV'de hafta içi her gün HT 360 programıyla izleyicilerle buluşan Afşin Yurdakul, "Yılın Haber Tartışma Programı Kadın" ödülünü kazandı.

Güzem Yılmaz, Bloomberg HT'de ekrana gelen Piyasa Hattı programıyla "En İyi Ekonomi Programı" ödülünü aldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Magazin gazetecilerinin kendisi için önemine değinen Sibel Can, "MGD ödüllerinin 25.'si veriliyor. 25 yılda beraber büyüdük, beraber yürüdük. Sizi ben hiç kırmadım, siz de beni kırmadınız. Bundan sonra da kırmayız." dedi. Sibel Can 6 şarkı söyledi ve sahnesini 'Padişah' şarkısı ile bitirdi.

Çekimleri başlayan yeni 'Bergen'in filminde Halis Serbes'i canlandıracak olan Erdal Beşikçioğlu, ödül aldığı gecede film için bıraktığı yeni bıyıklarıyla dikkat çekti.

Erdal Beşikçioğlu

Davete eşi Imane Elbani ile katılan Murat Yıldırım, geceyi düzenleyen MGD'ye, Ramo ekibine ve Show TV'ye teşekkür etti.

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani

Yılın Pop Kadın Yorumcusu ödülünü kazanan Ziynet Sali, "Çok heyecanlıyım, müzikal yolculuğumda ve kariyerimde hatta her şarkımda şahitlik ettiniz bu yolculuğumda bana onur verdiniz, kendimi prensesler gibi hissediyorum. Bana böyle hissettiren bütün magazin gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziynet Sali

Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu ödülüne layık görülen Songül Öden de, "Bu yolculuğumda bana yardımcı olan bana destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Songül Öden ve eşi Arman Bıçakçı

Yılın Kadın Drama Dizi Oyuncusu seçilen Alina Boz, "Beni bu ödüle layık gördükleri için MGD'ye çok teşekkür ederim, tüm 'Maraşlı' ekibine de selamlarımı yolluyorum teşekkür ediyorum. Benim için çok özel bir projeydi bu da onun kanıtı oldu" dedi.

'Bir Başkadır' ile Dijital Platform Kadın Dizi Oyuncusu ödülü alan Öykü Karayel'i eşi Can Bonomo yalnız bırakmadı.

Öykü Karayel ve Can Bonomo

Yılın Arabesk Fantezi Yorumcusu ödülünü alan Ebru Yaşar da "Çok teşekkür ediyorum bu akşam sizlerle olmaktan dolayı mutluyum, albümümde emeği geçen tüm sanatçı dostlarıma, emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel MGD gecesinde basın emekçisi tüm arkadaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ebru Yaşar

"KADIN CİNAYETLERİ DURSUN"

Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu seçilen Ezgi Mola, "Tüm ekibim adına ve kaybettiğimiz kadınlarımız için almak istiyorum. Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Birlikte ve güçlü bir gelecek istiyorum. Yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili magazin gazetecileri derneğine sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Ezgi Mola

Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü alan Birkan Sokullu ise, "Masumlar Apartmanı, hem mesleki hem de kişisel açıdan kariyerim için çok özel bir çalışma oldu. Buradan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Birkan Sokullu

Sakiler Grubu ise, pandemiye dikkat çekerek, pandemi olmasaydı gruplarının da oluşmayacağını söyledi.

YEĞENİ ÖZEL FOTOĞRAFÇISI OLDU

Geceye yeğeni ile katılan Burcu Özberk, yeğeninin hem özel fotoğrafçısı hem de kavalyesi olduğunu söyledi.

Burcu Özberk ve yeğeni Can

Hayatının anlamı olduğunu belirttiği yeğeni Can, gece boyunca Özberk'in özel fotoğrafçılığını yaptı.

Merve Dizdar da yeşil renkli elbisesiyle ilgi odağı oldu.