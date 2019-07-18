Mezuna kalmak ne demek? Şeklindeki sorular üniversite adayı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği başarı puanını alamayan öğrenciler "mezuna kalmak" kararını veriyor. Peki, mezuna kalmak doğru karar mı? Ayrıntılar haberimizde...

MEZUNA KALMAK NE DEMEK?

Mezuna kalmak, öğrencilerin istedikleri puan gelmediğinde 1 yıl daha sınava hazırlanması için kullanılır. Mezun ifadesinin geçmesi de bildiğiniz üzere öğrenci artık mezun oluşundan, yani lise diplomasını almış olmasından kaynaklanır. Sınav sonuçlarının açıklanması ve puanın düşük olması durumunda mezuna kalmak gibi bir karar veren bir öğrencinin önünde okul derdi olmadan geçireceği uzun bir süre var.

MEZUNA KALINCA NE OLUYOR?

Mezuna kalmak size şu avantajları sağlayabilir;

1-Uzun boşluğun olması ve geçen yıl aynı konulara zaten çalışmış olmanız, okul dersleriyle boğuşan Türev, İntegral gibi konuları daha işlememiş öğrencilerden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.

2-Yazılı-ödev gibi sizi engelleyecek başka şey olmadığı gibi okul arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz sorunlar (küslük, aşk vb.) da dikkatinizi dağıtamayacaktır.

3-Gün içerisinde başka bir göreviniz yoksa günü istediğiniz gibi planlama imkânınız olacaktır. Örneğin, sabah 10'da kalkıp saat 1'e kadar 2.5 saatli bir etüdün ardından yine saat 2'den 5'e kadar 2.5 saatlik bir etüt demek size günlük 5 saatlik çalışma fırsatı verecektir. Pek tabi daha fazla da çalışılabilirsiniz, bu bir örnektir.

4-Ders çalışma programı kişiye özel olmalıdır. Siz de gününüzün hangi zaman diliminde çalışacağınızı belirleyebilir, kafanız rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

5-İyi bir planlama ile diğer sosyal aktivitelere vaktiniz kalacaktır. 18-19 yaşlarında bir genç olarak hayatı sorgulayabileceğiniz, tefekkür edebileceğiniz bir zaman dilimine sahip olacaksınız.

6-Özellikle sayısal öğrenciler yaz tatilinde TYT'den 1 zor veya 2-3 kolay ders bitirebilirse önlerindeki YKS-AYT Fizik-Kimya-Biyoloji gibi derslere hazırlanmaya daha fazla vakit ayırabilecektir.

7-Aynı durum EA ve Sözel arkadaşlar için de geçerlidir. Konular ne kadar erken biterse de piyasadaki farklı kaynakların denemelerini çözmek için çok daha fazla zamanınız kalacak.

8-Sınava yaklaştıkça 20, 30, 40'ar deneme çözdüğünüzü düşünün her dersten. Gelişiminiz sizi motive edecek, daha fazla asılmanızı sağlıklı bir hırs yapmanızı da sağlayacaktır.