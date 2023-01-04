Sahnelenmeye başlıyor

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'Mezarcı', sisli ve puslu bir kasabanın mezarlığında yaşamı ve varoluşu sorgulayan bir

Mezarcı. Kanatsız bir kuş gibi uçmaya çalışan uçamayan insan, tökezleyen, düşen. Baykuş

görünümünde insanı anlatıyor.

Derin anlam içeren zor metin, oyuncuya zorlayıcı olduğu kadar keyifli bir performans imkanı sunuyorken benzer bir zorlayıcılıkla seyircinin de dikkat seviyesini en üst seviyeye çekiyor. Dionysos Tiyatro'dan karşı gerçekçi bir oyun. Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesi.

Erdem Topuz’un yeni yılda ilk oyunu ise İzmir’de sanatseverlerle buluşacak.

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