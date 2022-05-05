İbrahim Kalın'dan 'Metruk'

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzik çalışmalarına da devam ediyor. Kalın, müzisyen Ümit Yılmaz ile birlikte Kemal Başbuğ'un yönettiği 'Metruk' klibi için kameralar karşısına geçti.

Sözü İbrahim Kalın'a müziği Ümit Yılmaz'a ait 'Metruk', Poll Production YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

METRUK

Toprak toprak kokar senin illerin

Anaların zikri taze güllerin

Zemheride yolun darda melcein

Metruk sanma işte burada dimdik ayakta

Yer gök sana gelir güller içinde

Gölgelere kanma güneş ilinde

Pırıltını koru gönül evinde

Metruk sanma işte burada dimdik ayakta

Bu dağların dumanı gitmez sanma

Bahar gider geri gelmez deme

Dost elinden medet gelir unutma

Metruk sanma işte burada dimdik ayakta

Yer gök sana gelir güller içinde

Gölgelere kanma güneş ilinde

Pırıltını koru gönül evinde

Metruk sanma işte burada dimdik ayakta