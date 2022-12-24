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Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Metin Mutlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, "Metin Mutlu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Metin Mutlu mesleği ne?" İşte Metin Mutlu'in biyografisi...

METİN MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Kayserili, İstanbul’da yaşıyor.

İki çocuk babası.

İstanbul Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği mezunu. Halen Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi.

Türkiye’nin geneliyle ilgili siyasi ve ekonomik projeler üretiyor.

Ad: METİN

Soyad: MUTLU

Yaş: 50

Ünvan: İnşaat / Emlak