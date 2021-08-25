Hastalığı nedeniyle uzun bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen oyuncu Metin Çekmez vefatıyla birlikte araştırılmaya başladı. İşte usta oyuncunun hayatına dair merak edilenler...
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Metin Çekmez 26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Aslında Gazetecilik mezunu olan sanatçı, tiyatroya alaylı olarak başladı. İlk defa 1962 yılında Hamlet oyunu ile sahneye çıkan Metin Çekmez tiyatronun Usta çırak geleneğinde yetişti. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Metin Çekmez, kendisi gibi tiyatrocu olan Dinçer Çekmez ile kardeştir.
METİN ÇEKMEZ'İN HASTALIĞI NEDİR?
Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
METİN ÇEKMEZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
Leyla'nın Evi - 2012
Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
Kuşdili - 2006
Büyük Buluşma - 2006
Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005
Yürek Çığlığı - 2004
Zümrüt (tv filmi) - 2004
Baba - 2003
Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
Güvercin - 1999
Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Zirvedekiler - 1993
Süper Baba - 1993
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
Siyabend-ü Xece - 1991
Sis : Zülfü Livaneli - 1987
Kurtar Beni - 1987
Kurbağalar : Şerif Gören - 1985
Atla Gel Şaban - 1984
Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
Firar - 1984
Boşver Arkadaş -1974
Yalancı Yarim - 1973
Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972
METİN ÇEKMEZ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - 2007 - Ergün Işıldar
Kanlı Nigar : Sadık Şendil - (2003) - Engin Gürmen
Kuş Opearsyonu : Hristo Boytchev - (2002) - Macit Koper
Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - (2001) - Yön: Neş'e Atakan
Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - (2000) - Yön: Şükrü Türen
Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - (1998) Yön: Can Doğan
Theope - Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990 - Yön: Ali Taygun
Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1989 - Yön: Ali Taygun
Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Tatar Ramazan . Kerim Korcan - (1975) - Yön: Türker Tekin
Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Kurt (1965) Yön: Ergun Köknar - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!