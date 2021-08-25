Hastalığı nedeniyle uzun bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen oyuncu Metin Çekmez vefatıyla birlikte araştırılmaya başladı. İşte usta oyuncunun hayatına dair merak edilenler...

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Metin Çekmez 26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Aslında Gazetecilik mezunu olan sanatçı, tiyatroya alaylı olarak başladı. İlk defa 1962 yılında Hamlet oyunu ile sahneye çıkan Metin Çekmez tiyatronun Usta çırak geleneğinde yetişti. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Metin Çekmez, kendisi gibi tiyatrocu olan Dinçer Çekmez ile kardeştir.

METİN ÇEKMEZ'İN HASTALIĞI NEDİR?

Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de, kanser hastalığı nedeniyle Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

METİN ÇEKMEZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt (tv filmi) - 2004

Baba - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin - 1999

Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar : Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972

METİN ÇEKMEZ'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Eskici Dükkanı : Orhan Kemal - 2007 - Ergün Işıldar

Kanlı Nigar : Sadık Şendil - (2003) - Engin Gürmen

Kuş Opearsyonu : Hristo Boytchev - (2002) - Macit Koper

Sabaha Az Kala : Neşe Erçetin Atakan - (2001) - Yön: Neş'e Atakan

Önce İnsan : Yılmaz Karakoyunlu - (2000) - Yön: Şükrü Türen

Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - (1998) Yön: Can Doğan

Theope - Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990 - Yön: Ali Taygun

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1989 - Yön: Ali Taygun

Macbeht : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Tatar Ramazan . Kerim Korcan - (1975) - Yön: Türker Tekin

Othello : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Cyrano de Bergerac : Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Kurt (1965) Yön: Ergun Köknar - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu