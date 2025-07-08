Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde yarın hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU 8 TEMMUZ 2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.