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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğusu, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA TAHMİNİ

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık