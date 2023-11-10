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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu 10 Kasım: Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün

        Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Van çevrelerinde yağmur beklenirken, gece saatlerinden itibaren Trakya ve batı Ege'de kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 07:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 07:48
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        Gündüz doğuda, gece batıda sağanak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 22°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 24°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 17°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 18°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 23°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Yağmurlu 14°

        Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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