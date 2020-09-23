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Meteoroloji'den 8 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Bolu ve çevresi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

23.09.2020 - 07:24 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 27°C
Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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