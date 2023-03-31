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Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve kar bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 9 il için sarı, 8 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor. Muş, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Kars, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt'te yoğun kar yağışı bekleniyor.

Giriş: 31.03.2023 - 07:25 | Güncelleme: ABONE OL
YOĞUN KAR ALARMI! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve kar GELİYOR! - Son dakika hava durumu haberleri
Sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve kar bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Hava sıcaklığının ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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