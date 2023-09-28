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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çorum ve Ardahan çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul Yağmurlu 25° Ankara Parçalı bulutlu 28° İzmir Parçalı Bulutlu 27° Antalya Sağanak Yağış 29° Trabzon Güneşli 25° Bursa Sağanak Yağış 23° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Güneşli 26°

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.