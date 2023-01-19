Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün belirttiği Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler, "08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.