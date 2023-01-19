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Meteoroloji'den lodos uyarısı! Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor. Lodosla birlikte Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yağmur etkili olacak. Öte yandan fırtına nedeniyle BUDO birçok seferini iptal ettiğini duyurdu

Giriş: 19.01.2023 - 07:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den lodos uyarısı! Ege ve Batı Akdeniz'de yağmur var - MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

BUDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün belirttiği Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler, "08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

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