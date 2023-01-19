Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.