Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara çevreleri ile Mersin'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

7 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji Hava Tahmin ve Risk Haritası'nda; Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa ve Batman için kar ve sağanak uyarısı yapıldı.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 6, Çok bulutlu, genellikle hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 17, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 10, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

BURSA: 12, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

A.KARAHİSAR: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

MANİSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 18, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 16, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, doğusu öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SİNOP: 11, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

SAMSUN: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 2, Çok bulutlu, kar yağışlı.

KARS: 2, Çok bulutlu, kar yağışlı.

MALATYA: 7, Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde yağmurlu.

VAN: 5, Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

SİİRT: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.