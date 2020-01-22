22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.
Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Az bulutlu
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu
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