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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının, Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Az bulutlu

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu