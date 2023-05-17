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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere bazı kentler için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada yağışların yarın etkili olacağı kaydedildi

Giriş: 17.05.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika uyarı! İstanbul ve bazı kentlere sağanak yağış geliyor!
AA

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın Marmara'nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Açıklamada ayrıca Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de ifade edildi.

Fotoğraflar: İHA

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