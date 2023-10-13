Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, Hatay, Van, Hakkari, Bitlis çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 07:19 Güncelleme: 13.10.2023 - 07:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu iller için yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 28°

        Gaziantep

        Güneşli 28°

        Ağrı

        Güneşli 19°

        Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #meteoroloji
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        Destan yazdık: Bekle bizi Almanya!
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        Taksiciye kaldırım taşı ile gasp girişimi kamerada
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        Arazi kavgası ölümle bitti!
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        İbrahim Yıldız: Muhteşem sonuç
        TBMM'den ortak bildiri
        TBMM'den ortak bildiri
        Balıkesir'de feci kaza
        Balıkesir'de feci kaza
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Çelik'ten ABD Dışişleri Bakanı'na tepki
        Tudor iddiası!
        Tudor iddiası!
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İngiltere'den İsrail'e donanma desteği
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Gardi'den Mane itirafı!
        Gardi'den Mane itirafı!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Habertürk Anasayfa