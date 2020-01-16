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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa),Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa),Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu , sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu İlçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu