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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 42° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 40° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 36° Ağrı Güneşli 27°

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.