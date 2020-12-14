Ünlü oyuncudan kötü haber

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"Bizim Sokak", "İkinci Bahar", "Ruhsar" ve "Arka Sokaklar" gibi projelerde rol alan oyuncu Mete Yavaşoğlu, yaşamını yitirdi. 78 yaşındaki Yavaşoğlu'nun vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu, hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

METE YAVAŞOĞLU HAKKINDA

5 Ağustos 1942'de Ankara'da doğan Mete Yavaşoğlu, "Üvey Baba" adlı dizide canlandırdığı "Bakkal Osman" karakteri ile dikkat çekmişti.

Yavaşoğlu, "Bizim Sokak", "İkinci Bahar", "Ruhsar", "Arka Sokaklar", "Kurtlar Vadisi", "İyi Bayramlar" ve "Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz" gibi yapımlarda rol almıştı.

Oyuncu, "Temel Reis" çizgi filmindeki Kabasakal karakterini de seslendirmişti.