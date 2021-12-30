İşte Mete Gazoz'un sevgilisi

"SENİ SEVİYORUM"

Gazoz ile ödül töreninde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Ayvaz, sevgilisine "Seni seviyorum." sözleriyle seslendi. Melike Ayvaz'ın gönderisine yorum yapan Mete Gazoz da kız arkadaşına, "Ben de seni seviyorum" notuyla karşılık verdi.