Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın babasının tabancasıyla intihar ettiği belirlenmişti. Peki Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz neden intihar etti, Yavuz Yılmaz kimdir? İşte detaylar...

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Yavuz Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı Mesut Yılmaz'ın oğludur. 1979 yılında doğmuştur. Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgetown Üniversitesi'nde eğitim aldı. Bir dönem otel ve restoran işletmeciliği de yaptı.

Yılmaz bir dönem nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl birlikteliğin ardından ayrılmıştı.

Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştı.

Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.

YAVUZ YILMAZ NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz (38),2017 yılında Beykoz’daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Yavuz Yılmaz babasına ait ruhsatlı Smith Wesson marka tabancasıyla intihar etti. Yavuz Yılmaz'ın ölümünün ardından, İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise bir süredir mücadele ettiği 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığına dikkat çekilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi.

TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALIĞI NEDİR?

Panik nöbeti yapan hastalıklar arasında sayılan Temporal Lob Epilepsi hastalığı ya da kısaca TLE, yetişkin bireyde sıklıkla görülen dirençli durumdaki epilepsi sendromunun adıdır. Bu sendromun bireylerde tanımlanması sonrasında rezektif cerrahi başarısı ameliyat sonrasında yeni bellek anormalliklerinin ortaya çıkmaması ve nöbetlerin kontrol altına alınması ile ile ölçülür. Sendrom günümüz tıp dünyasında iyi tanımlanmış bir durumdur ve materyal özgünlüğü Milner ve ark.nın araştırmaları ile ortaya konmuştur.