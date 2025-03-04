Mesut Mestan alacaklarını bağışladı!

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmeye Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yönetim kurulu üyeleri ve eski başkan Mesut Mestan katıldı.

Mesut Mestan'ın kulüpten alacaklarını hibe ettiğini söyleyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "9 aylık yoğun ve yorucu süreç sonunda yönetici alacakları noktasına geldiğimizi her seferinde vurgulamıştık. Ciddi çağrılarda bulunduk. Önceki dönem başkanlarından Mesut Mestan bu çağrıya tereddütsüz ve samimi bir yaklaşımla cevap vererek kulüpteki alacaklarıyla ilgili hibe noktasında bizlere destek sundu. 'Bunu ilk ben başlatayım' şeklindeki yaklaşımı, örnek bir davranış oldu. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte bizler de bu durumdan çok memnun olduk. Güzel bir başlangıçla, inşallah geçmişiyle barışan, geleceğe hep birlikte güvenle ve güçlü bir şekilde bakan bir Bursaspor adına memnuniyet verici bir gelişme yaşandı. Kendisinin dönemiyle ilgili olarak mali müşavir arkadaşlarla yaptığımız görüşmede de ifade ettiği gibi, 14 aylık başkanlık döneminde Bursaspor'umuzun borcunda ciddi bir azalma olduğunu gördük. Yöneticilik alacaklarıyla ilgili fedakârlığı ve duruşu nedeniyle kendisine camiamız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Eski başkan Mesut Mestan ise, "Bursaspor Kulübü tabii ki hepimizin takımı. Geçmişte 17 yıllık yöneticilik ve başkanlık süreçleri yaşadım. Bu süreçte 1. Lig ve Süper Lig şampiyonlukları da gördüm. En son takımımız bir alt lige düştüğünde sahipsiz kalmaması adına ben ve arkadaşlarım göreve geldik. Tabii o süreçte kulübün mali durumunu hepimiz biliyoruz. Biz, canla başla çalışarak Süper Lig'e çıkmayı hedefledik. Ne yazık ki pandemi sürecini hesaplayamadık. Takımımızın yaş ortalaması yüksek olduğundan, üç ay antrenman yapamama gibi bir durum söz konusu oldu. Takımımızın bu duruma gelmesi, bütün Bursaspor sevdalıları gibi beni de derinden üzmekte. Fakat bakıyorum ki şehirde güzel bir birliktelik ve kenetlenme var. Her hafta 40-45 bin kişiye oynayan bir taraftar kitlemiz var. Şehirde bir bayram havası oluştu. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Enes Başkan ile görüştük ve 'Ne yapabilirim?' diye sordum. O da, 'Böyle bir yaklaşımda bulunursanız hem kulübümüz adına katkı sağlamış hem de diğer arkadaşlara örnek olmuş olursunuz.' dedi. Biz de elbette takımımız için elimizden geleni yapmalıyız. Bu ligde olmak hepimizi derinden yaralıyor. İnşallah bu sene bir üst lige çıkacağız, iki sene sonra da evimizde olacağız. Enes Başkan ve yönetim kuruluna, takıma sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü bu göreve herkes kolay kolay talip olmaz ve olunca da bu kadar başarılı olamaz. Kenti bir araya getirmeyi başardılar. İnşallah takımımız en iyi yerlere gelecek. Buna hep birlikte destek olmalıyız, hem tribünde, hem iş dünyasında, hem de idari olarak. Bu takım hepimizin takımı. Hep birlikte sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.