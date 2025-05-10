Meşher’de anneler ve çocuklar için yaratıcı atölye

Meşher’de anneler ve çocuklar için yaratıcı atölye

Meşher, mayıs ayında hem annelere hem de çocuklara özel etkinlikler sunuyor. Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisinden ilhamla hazırlanan bu etkinlikler, farklı yaş gruplarını edebiyat ve sanatla buluşturmayı amaçlıyor.

Ömer Koç Koleksiyonu’ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alan sergi, fantastik öykülerden bilimkurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan bir seçki sunuyor. Sergi; yazar elyazmaları, nadir baskılar, gravürler, resimler, notalar, afişler ve film gibi çeşitli materyallerle İstanbul’un Batı edebiyatındaki izlerini gözler önüne seriyor.

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“Acaba Kim Bu Baron Munchausen? Karakter Tasarım Atölyesi”

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10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleşecek “Acaba Kim Bu Baron Munchausen? Karakter Tasarım Atölyesi”nde, 7–12 yaş aralığındaki çocuklar, Baron’un olağanüstü hikâyelerinden ilhamla kendi karakterlerini tasarlayacak.

Atölye, Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergi gezisi ve kitap incelemesiyle başlayacak; ardından çocuklar, Baron Munchausen’ın İstanbul ve ötesindeki fantastik maceraları üzerine sohbet edecek. Etkinliğin uygulama bölümünde ise çeşitli sanat malzemeleriyle kendi hayali karakterlerini üç boyutlu olarak tasarlayacaklar.

Sınırlı kontenjana sahip ücretsiz atölye için gerekli malzemeler Meşher tarafından sağlanacak. Anneler Günü’ne Özel Rehberli Sergi Turu 11 Mayıs Pazar günü saat 14.30’da düzenlenecek Anneler Günü’ne özel rehberli turda, katılımcılar Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisini keşfedecek. Sınırlı kontenjana sahip ve ücretsiz gerçekleştirilecek tura kayıt yaptırmak için: kayit@mesher.org.