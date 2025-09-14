Mescid-i Aksa'daki tünelleri gezdiler

İsrail basınına göre, Rubio-Netanyahu ikilisinin Burak (Ağlama) Duvarı ziyaretine ABDnin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de eşlik etti.

Burak Duvarının ardından Rubio ve Netanyahu, Mescid-i Aksanın yakınında İsrail tarafından kazılan tünelleri gezdi.

Netanyahu, gezinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rubionun bu ziyareti, İsrail-ABD ittifakının dayanıklılığının ve gücünün bir kanıtıdır. Bu ittifak, az önce dokunduğumuz Batı Duvarının taşları kadar güçlü ve dayanıklıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Katarın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından Doha'da toplanacak Arap-İslam Zirvesi öncesi İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise basının sorularını yanıtsız bıraktı ve açıklama yapmadı.

Rubio'nun ziyaretinde Gazze Şeridindeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün planının ele alınacağı bildirilmiş, İsrail'in Batı Şeriayı ilhak etme düşüncesinin de masaya yatırılacağı ileri sürülmüştü.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.