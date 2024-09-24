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        Haberler Dünyadan Meryl Streep: Kabil'de dişi bir kedinin bir kadından daha fazla özgürlüğü var

        Meryl Streep: Kabil'de dişi bir kedinin bir kadından daha fazla özgürlüğü var

        Birleşmiş Milletler'in Afgan kadınlar konulu toplantısına katılan Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep, "Bugün Kabil'de dişi bir kedinin bir kadından daha fazla özgürlüğü var. Bir sincabın bir kızdan daha fazla hakkı var, çünkü halka açık parklar kadınlara ve kızlara kapatıldı" sözleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 17:54 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:54
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        Afgan kadınlarla kedi kıyaslaması
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        ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 'Afganistan'ın Geleceğine Kadınların Dâhil Edilmesi' konulu toplantı düzenlendi. Afgan kadın hakları konusunda farkındalık toplantısına, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve aktivist Meryl Streep de katılarak konuşma yaptı.

        Meryl Streep; "Bugün Kabil'de dişi bir kedinin bir kadından daha fazla özgürlüğü var. Bir kedi ön verandasına oturup yüzünde güneşi hissedebilir. Bir sincabı parka kadar kovalayabilir. Bugün Afganistan'da bir sincabın bir kızdan daha fazla hakkı var, çünkü halka açık parklar kadınlara ve kızlara kapatıldı" dedi.

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        TALİBAN SÖZCÜSÜ: KADINLARA SON DERECE SAYGILIYIZ

        Buna yanıt olarak bir Taliban sözcüsü, kadınlara; "son derece saygı duyduklarını" ve "onları asla kedilerle kıyaslamayacaklarını" söyledi.

        YENİ 'AHLAK YASALARI' ÇIKTI

        Meryl Streep'in yorumları, Taliban hükümetinin geçen ay yeni bir dizi 'ahlak yasası'nı uygulamaya koymasının ardından geldi. Bu kararlar, kadınların sesinin artık toplum içinde duyulamayacağını ve kan veya evlilik bağı olmayan erkeklere doğrudan bakmalarına izin verilmeyeceğini içeriyor.

        Bu önlemler, Taliban rejimin üç yıl önce iktidara gelmesinden bu yana Afgan kadın ve kızlarına uyguladığı bir dizi kısıtlamaya yenilerini ekliyor.

        Afganistan'da kadınlar evden çıkarken yüzlerini ve vücutlarını tamamen kapatmak zorundalar. Kadınların ve kız çocuklarının okullara, parklara, spor salonlarına ve spor kulüplerine gitmeleri de engelleniyor. Ülkede, kadınların yapmalarına izin verilen iş türünde de kısıtlamalar var.

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        #Meryl Streep
        #BM
        #Birlemiş Milletler
        #Afganistan
        #Afgan

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