Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda, kadınlar 800 metre serbestte Merve Tuncel 8.26.80'lik derecesiyle altın, bir diğer milli yüzücü Deniz Ertan ise 8.29.03'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Merve, 800 metre serbest stilde oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde etti.

EKATERINA AVRAMOVA'DAN BRONZ

Ekaterina Avramova, 200 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda milli yüzücü Ekaterina Avramova, 200 metre sırtüstünde 2.12.72'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.