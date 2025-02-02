İstanbul'da başlayan ve organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma, Edirne'ye kadar uzandı.

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Soruşturma kapsamında, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesinin müdürü de dahil olmak üzere birçok isim gözaltına alındı. Emniyet müdürünün, suç örgütünün kilit ismini yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.

SORUŞTURMANIN FİTİLİ 2 AY ÖNCE ATEŞLENDİ

Ekol TV'nin haberine göre soruşturmanın fitili, 28 Aralık'ta İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ateşlendi. Operasyon kapsamında gözaltı listesinde yer alan örgütün önemli isimlerinden Turan Y.’nin yurt dışına çıktığı belirlendi. Turan Y.’nin kaçış güzergahı üzerinde yapılan incelemelerde, önce Ataşehir'deki lüks bir siteye gittiği tespit edildi. Burada ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile görüştüğü ortaya çıktı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE KENAN KOÇAK GÖZALTINDA

Turan Y.’nin siteye giriş yaptığı sırada, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün kullandığı araçla bölgeden ayrıldığı belirlendi. Turan Y.’yi sınır kapısına kadar götüren araçta, Kenan Koçak'ın da bulunduğu tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine, Emniyet Müdürü ve Kenan Koçak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN LÜKS YAŞAMI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Emniyet Müdürü'nün evinde yapılan aramalarda, lüks yaşamına dair fotoğraflar bulundu. Yatlarda, pahalı motosikletlerde çekilmiş pozlar ve ünlülerle çekilmiş fotoğraflar, müdürün yaşam tarzına dair şaşırtıcı detayları ortaya çıkardı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltılar ilgili yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürü'ne "suçluyu kayırma" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlamalarıyla işlem yapıldığını belirtti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.