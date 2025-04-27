Merve Dizdar'ın İstanbul Yarı Maratonu'nda madalya sevinci
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu yapıldı. Maratona, eşi Cihan Ayger ile katılan oyuncu Merve Dizdar, yarışı tamamlama madalyası aldı
İstanbul'un en prestijli organizasyonlarından Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu koşuldu. Başlangıç noktası Yenikapı olan yarı maratona katılan atletler start düdüğünün çalmasıyla koşuya başladı. 49 elit atletin katıldığı, Yenikapı'daki Langa durağında saat 09.15'te başlayan yarı maraton Tarihi Yarımada'da 21 kilometre boyunca koşuldu.
Erkeklerde Kenyalı atlet Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Miriam Chebet 1 saat 6 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı.
Maratona eşi Cihan Ayger ile katılan oyuncu Merde Dizdar da yarışı bitirme madalyası aldı. 10 kilometre koşan oyuncu; "İlk koşu yarışımı tamamladım" ifadelerini kullandı.
Ardından bir fotoğraf daha yayımlayan Merve Dizdar, "Klasik pozumuz" notunu düştü.