Antalya Film Festivali’nde aldığı Altın Portakal ve yeni filmi 'Tamirhane'deki oyunculuğuyla adından söz ettiren Merve Dizdar SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.
'Tamirhane'de Nejat İşler, Erkan Can ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerle oynayarak hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Merve Dizdar filmdeki 'kör genç kız' rolüne nasıl hazırlandığını anlattı: Gece 12’de dışarı çıkıp prova yaptım. Elimde beyaz bastonum olmadan sokaklarda dolaştım, gözlerim kapalı yürüdüm. Bir kurye yanıma gelip ‘Abla iyi misin?’ diye sorduğunda yüzündeki şaşkınlıkla rolü gerçekçi oynadığıma inandım. Sette de Nejat İşler’in beğenmesi de role hazır olduğumu bana gösterdi
Merve Dizdar, sürekli kendisine estetik yaptırması için gelen talepler olduğunu söylerken, “Estetiğe karşı değilim ama herhangi bir yerimi yaptırmaya başlasam ben ben olmaktan çıkarım diye korkuyorum” dedi.
Bir dönem kaşlarının da çok konuşulduğunu da hatırlatınca Merve Dizdar, bu konuda şunları söyledi; "Bir dönem Türkiye’nin sorunu oldu kaşlarım. Kaşlarımı aldırabilirim elbette ama şu an böyle bir gereklilik yok. Gerekirse rol için aldırırım. Uzunken kısaltmak kolay ama kısayken uzaması zor oluyor.”
Özel hayatına vakit ayıramadığını söyleyen Merve Dizdar, bu konuda ise şöyle dedi; “Kalbim dolmadı. Çünkü zaman yok. Tanışacağım, tanıyacağım derken bunlar için zamanınım olmadığı bir dönemdeyim.”
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