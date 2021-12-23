Merve Boluğur işletmeci Erkan Şen ile başladığı yeni ilişkisi ile gündemde. Geçtiğimiz ay adı Dilara Aksüyek ile anılan ve bir mekanda beraber görüntülenen Erkan Şen, Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı. Peki, Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur hayatı...
MERVE BOLUĞUR KİMDİR?
16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Boluğur Anne tarafından Yugoslav göçmeni kökenli, baba tarafından ise İzmirlidir. 2006-2007 yıllarında yayımlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayımlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır. Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise Zeynep karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırmıştır.
Kadir Has Üniversitesinin hazırlığında kalmış ve bırakmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı. 2018 yılı Mart ayında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurmuştur.
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