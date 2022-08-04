Pek çok dizide rol alan ancak uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur'un, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Birliktelikleri tam gaz devam eden çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor.