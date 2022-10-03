Evlendiler!

Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Mert Aydın kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? - Magazin haberleri

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2015'te evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Merve Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Boluğur, bir süredir birlikte olduğu Mert Aydın ile hayatını birleştirdi.

Çift, ilk danslarını Kenan Doğulu'nun 'Gelinim' şarkısıyla gerçekleştirdi.

SOĞUK ŞAKA

Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz geldi.

İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' şarkısının 'Son pişmanlık neye yarar' bölümü çalındı. Boluğur, gülerek 'ne alaka' sözleriyle sitem etti.

NİKAHTAN ÖNCE SOYADINI GÜNCELLEDİ

Çiftin nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

İki gelinlik giyen Merve Boluğur, düğün öncesi sosyal medya hesabında adına 'Aydın' soyadını da ekledi.

Oyuncu, eşiyle fotoğrafını da "Kocam dedim dedim oldun. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.