SEVGİLİDEN DESTEK

7 Ağustos 2022: Çift, mutlu birlikteliklerini sürdürürken, sosyal medyada Merve Boluğur'un Murat Dalkılıç ile boşanmasının ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiği ileri sürüldü. Açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan oyuncu ile ilgili, "Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" ve "Bu kız delirdi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dalkılıç, konuyla alakalı, "Sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum! Merve, ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar" dedi.

Boluğur, eski eşinin ardından, "Bugüne kadar kendimi var ettim. 'El alem ne der?' diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayın. Çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım, sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum. Çok istesem girip bir diziye başrol oynarım, bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kere de ittim ayrıca..." açıklamasını yaptı.

Merve Boluğur'un aranjör Mert Aydın da sessizliğini bozdu. Sevgilisine destek olan Aranjör, "Öncelikle Merve'nin yalnız olmadığını benim onun her koşulda yanında olduğumu herkesin bilmesini istiyorum. Biz Merve ile ilişkimize gölge düşürecek bir olayın içinde olmadan mutluluğumuzu devam ettiriyoruz. Bir genç kadın hakkında yorumlar yapılırken herkesin empati kurarak çok dikkatli olmasını rica ediyorum" mesajını yayınladı.