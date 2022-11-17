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Merve Boluğur ile Mert Aydın boşanıyor! İşte 108 günün anatomisi - Son dakika magazin haberleri

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın birlikteliğinin anatomisi

2 Ekim'de dünyaevine giren Merve Boluğur ile Mert Aydın, yollarını ayırma kararı aldı. Fikir ayrılıkları yaşayan ikili, boşanıyor. Magazin gündemini meşgul eden çiftin portresini derledik...

Giriş: 17.11.2022 - 09:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği bitiyor. Fikir ayrılıkları yaşadıkları öğrenilen çift, boşanma kararı aldı. Aydın, avukatına talimat verirken, ünlü oyuncu ise basına yansıyan haberlerin ardından, "Olmadı... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" açıklamasını paylaştı.

  • Boluğur, eşiyle sık sık "Kocam" notunu düştüğü paylaşımlar yapıyordu.

  • Ünlü oyuncunun sosyal medya profilinin son hali ise bu şekilde...

  • Merve Boluğur-Mert Aydın çiftinin birlikteliğinin portresini sizler için derledik...

    İLK TATİL

    31 Temmuz 2022: Ünlü oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında birlikteliğini ilan ettiği aranjör sevgilisi ile soluğu Bodrum'da aldı. İlk kez birlikte baş başa tatil yapan Merve Boluğur ve Mert Aydın, suda romantik anlar yaşadı.

  • "KOCAM"

    3 Ağustos 2022: Boluğur ile Aydın, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı. Merve Boluğur, sevgilisinin kendisini öperken çektiği bu karesini "Kocam!" notuyla yayınladı.

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