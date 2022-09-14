Merve'ye Aslı Hünel'den 'Gelin Evi' kolyesi

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Aslı Hünel, Üsküdar'daki evine ziyarete gelen Merve Boluğur ve Mert Aydın'a altın bir kolye hediye etti.

Boluğur, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Gelin Evi'nden kaptım hediyeyi, görümce gibi görümce!" dedi.

Bunun üzerine Hünel de, "Yakında düğünümüz var. Benim güzel gelinim Merve Boluğur ve manevi oğlum Mert Aydın evleniyorsa aile bir araya gelir ve telaşlar başlar..." ifadelerini kullandı.