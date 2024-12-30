Merve Boluğur: 2025 böyle güzel geçsin
Merve Boluğur, siyahlar içinde merdivenlere uzandığı bir fotoğrafını paylaşarak, yeni yıl mesajını sevenleriyle paylaştı
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, yeni yıl için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde Boluğur, sosyal medya hesabında cansız mankenle verdiği pozu paylaşarak "zengin koca" göndermesi yaptı. Ardından, başka bir paylaşıma kucağında bir bebek ekleyip, çocuk sahibi olma arzusunu dile getirmişti.
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Yılın son günlerinde, siyahlar içinde merdivenlere uzandığı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Boluğur, paylaştığı bu fotoğrafa "2025 böyle güzel geçsin" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram