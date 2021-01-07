Merve Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan Milli basketbolcu Merve Aydın yarışmada iddiasını göstermeye hazırlanıyor. Biz de Survivor Merve'nin hayatına dair detayları haberimizde derledik...

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Oynadığı takımlar;

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres