Mert Turak: Bir gün herkesin maskesi düşecek - Magazin haberleri

Yapımı Satre Film Yapım'a yapımcılığı ise Hande Ertaş ile Emrah Ertaş'a ait olan gizem ve gerilim filmi 'Maske' gösterime 9 Haziran'da girecek.

'Maske'de 'Barış' ve 'Toprak' karakterlerine hayat veren Kaan Turgut ve Mert Turak, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.

Mert Turak, Şeyda Odabaş ve Kaan Turgut

Kaan Turgut ve Mert Turak, film ve oyunculuk kariyerlerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

* Öncelikle emeğinize sağlık, yeni filminiz 'Maske' hayırlı olsun. Neler hissediyorsunuz?

Mert Turak: Teşekkür ederiz sağ olun. Çok heyecanlıyız, bekliyoruz. Bakalım, inşallah izleyiciler beğenecek diye düşünüyoruz değil mi?

Kaan Turgut: Ben beğeneceklerini düşünüyorum. Normalde zor beğenen biriyimdir ama açıkçası filmi beğendim. İzleyicilerin de beğeneceğini düşünüyorum.

* 'Maske' için teklif geldiği zaman filmin hangi özellikleri sizi etkiledi ve bu işte olmak istediniz?

Mert Turak: Senaryo...

Kaan Turgut: Evet, senaryonun oldukça etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Bence 'Maske' ustaca yazılmış bir senaryoya sahip.

* Canlandırdığınız karakteri analiz eder misiniz?

Mert Turak: Benim karakterim 'Toprak' biraz yalnız. Kendinden başka kimseye kolay kolay güvenmeyen. Sektörde biraz kendi içine kapanmış biri.

Kaan Turgut: Benim oynadığım 'Barış' karakteri de geçmişinde psikolojik problemler yaşamış bir çocuk. Akıl hastanesi geçmişi var. Taklit etme yeteneği yüksek. Çok da bir şey söylemek istemiyorum sürprizli bir film ama benimkini de ailesinden başka pek fazla çevresi olmayan psikolojik problemleri olan bir arkadaş diyebiliriz.

Mert Turak: Kaan'ın oynadığı 'Barış' karakteri biraz arkadaşı da sırdaşı da kendisi olan bir karakter.

* Filmde gençlik yılları travmalarla geçen 'Barış'ın yaşadıklarını atlatamayıp hayata devam etmek için çeşitli 'kandırma' yöntemleri bulmasını konu alıyor... 'Maske'nin hangi söyleminin özellikle ön plana çıkmasını umarsınız?

Kaan Turgut: Filmden alınabilecek çok fazla şey var ama ben sadece çocuk yaştaki travmaların ileride başka sonuçlar doğurabileceğini o yüzden daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Mert Turak: Bir vatandaş olarak da bir ebeveyn olarak da ve bir arkadaş olarak da 'Maske' dediğiniz zaman zaten herkes payına düşeni çıkaracak. Bir gün herkesin maskesi düşecek. Her insanın günlük hayatta kendinden kaçtığı, kendinin bile fark etmediği maskeleri var.

* 'Maske'yi diğer projelerden ayıran özellik neydi?

Kaan Turgut: Yazılış biçimi ve ritmi diyebilirim. Yani daha önce okuduğum Türkiye'deki senaryolardaki ritminde değil. 'Maske' daha farklı bir ritimde.

Mert Turak

* Peki canlandırdığınız karakterlere hazırlanırken özel bir çalışma yaptınız mı?

Mert Turak: Her oyuncunun çalışma programı kendine hastır. O gün ben eve kapanırım, kimsenin telefonunu açmam, kulaklığımı takıp ezber yaparım.

Kaan Turgut: Bence de herkesin çalışma biçimi farklıdır. Benim için özel çalışma; bu filmde canlandırdığım farklı karakterlerin ritmini birbirinden ayırmak oldu.

* Öte yandan ülkece zor bir dönemden geçtik... Gerek koronavirüs pandemisi ardından deprem felaketi... Doğal olarak haliyle izleyiciler sinema salonlarından biraz uzaklaştırdı. Şu an toparlama dönemine girmesini arzu ediyoruz tabii ama sinema izleyicisinin tekrar sinemaya dönmesi adına neler söylemek istersiniz?

Mert Turak: İnşallah 'Maske' ile geri dönerler.

Kaan Turgut: Ben de filmi herkesin beğeneceğini düşünüyorum. O yüzden herkes 'Maske'yi izlemeli.

* Şimdiye kadar rol aldığınız projeleri ve karakterleri göz önünde bulundurmanızı istesek, kariyeriniz açısından performansınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Mert Turak: Filmin Kaan için bir çıkış olacağını düşünüyorum. İleride üstüne çıkacaktır ama 'Maske', Kaan'ın hayatında çok önemli bir yerde olacaktır. Benim de hayatımda 'Toprak' gibi bir rol yoktu. O da benim için inci tanesi gibi parıl parıl parlıyor. Ben de çok severek çalıştım.

Kaan Turgut: Çocukluğumdan beri çok renkli şeyler oynamak istiyordum. Bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Daha önce böyle bir şey yapmadım. 'Barış'ı oynamak çok keyifliydi.

* Peki gelen projelerdeki kriterleriniz nelerdir?

Mert Turak: İçimde bir şey karıncalanıyorsa, 'Benim burayı oynamam lazım' diyorsam genelde o duyguyu takip ederim.

Kaan Turgut: Sınırlarımı zorlayabileceğim şeyleri oynamayı tercih ediyorum.

* Sizce bir oyuncuyu besleyen etmenler nelerdir?

Mert Turak: Her şeydir, hayatın kendisidir.

* Çalışmalarınıza dönüp baktığımda sinema ve televizyon dizilerinin yanı sıra tiyatro geçmişiniz de var. Tiyatro sizin için ne anlam ifade ediyor?

Mert Turak: İkimiz de tiyatro kökenli olduğumuz için tiyatro her şeyin başıdır.

Kaan Turgut: Tiyatro bizim göz bebeğimiz, o olmadan bizim için çok zor. Tiyatrosuz yaşayabileceğimi düşünmüyorum.

Kaan Turgut

* Kariyerinizin bundan sonraki dönemi için mesleki anlamda en büyük hayaliniz nedir?

Mert Turak: Yeni güzel filmler, yeni güzel roller, zorlayıcı roller, biraz böyle kapanık, annenden babanda eşinden dostundan izole olup, tekrar tekrar filmi tekrar rolü oluşturduğunuz o rolle kurduğunuz diyaloğun, içsel bağın, yeni meydan okuyuşlarla, yeni filmlerle yeni rollerde hayat devam edecek oynayacağız.

Kaan Turgut: Aynen öyle bende öyle düşünüyorum. Hep renkli şeyler oynamak istemiştim. Şimdi 'Maske' geldi bundan sonra sınırları daha da umarım genişletebiliriz.

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