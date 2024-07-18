Mert Ramazan Demir: Ne halim varsa gördüm
Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı; "Ne halim varsa gördüm"
- 1
Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
- 2
26 yaşındaki oyuncu, sevenlerinin beğenisine sunduğu o paylaşımlara; "Ne halim varsa gördüm" şeklindeki dikkat çeken notu düştü.
- 3
Geçtiğimiz hafta bir süredir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakmış ve ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti.
Fotoğraflar:Instagram
-