27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar olmak istediklerini söyledi. Mert Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahalarında mağlup ederek, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.
Şampiyonluk yarışında diğer maçların da Sivasspor lehine sonuçlandığını aktaran Mert Hakan, ligin 5. sırasındaki Aytemiz Alanyaspor ile kırmızı-beyazlı ekibin arasındaki puan farkının 6'ya çıktığını ifade etti. Ligde mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan başarılı oyuncu, "Sonuna kadar bu yarışı zorlayacağız. Önemli olan Sivasspor'u Avrupa'ya taşımak. Şampiyon olursak zaten inanılmaz bir şeyi başarırız. Bunun için son güne kadar mücadele edip savaşacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takdir Allah'ın" diye konuştu.
"İNŞALLAH LİGİ İSTEDİĞİMİZ YERDE BİTİRİRİZ"
Yaşadıkları puan kayıplarına değinen Mert Hakan, şunları kaydetti: "Talihsizlikler oldu, 2-3 sakatlık yaşadık. Ardından bu arkadaşlarımız tam iyileşirken, 2-3 oyuncumuz daha sakatlandı. 30-35 gün içerisinde 10 maç oynadık. Yük 10-15 kişilik oyuncu grubuna bindi. O yüzden de problem yaşadık. Bunlar normal şeyler ama bizim orada bir tercih yapmamız gerekirdi. Hem kupada hem de ligde gitmek istedik. Bu hata olabilir. Bizi de maç takviminden dolayı sıkıştırdılar. Önemli değil, şimdi kupa bitti. Ligde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sakat arkadaşlarımız iyileşti, tam kadroyuz. İnşallah bundan sonra sakatlık, kaza bela yaşamayız, ligi istediğimiz yerde bitiririz."
"ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ"
Mert Hakan, kırmızı-beyazlı ekibin ligde haftalar sonra penaltı kazandığını anımsatarak, "Alanyaspor maçında topun başına geçtim. Stres yapmadım değil. Sürekli verilmeyen penaltılarımız vardı, veryansın ediyorduk. Sonunda penaltı çalındı, ben de vurdum ve gol oldu. O golle de 1-0 kazandık." şeklinde konuştu.
Kazandıkları penaltının haklı olduğunu söyleyen Mert Hakan, "Haklı olmadığı sürece bir şey çalınsın istemiyoruz, öyle bir isteğimiz yok. Biz adil yönetim istiyoruz. Onun için de sahada iyi niyetli olmaya çalışıyoruz ama bazen sinirlerimiz bozuluyor. Ben bu açıdan da kendimi geliştireceğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
"İNŞALLAH ALNIMIZIN AKIYLA, İYİ BİR SONUÇLA ÇIKARIZ"
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Mert Hakan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ankaragücü karşılaşması çok önemli. Sonuçta çok büyük bir camia. Bu nedenle bizi çok zorlayacaklar. İkinci yarıya da yeni transferlerle iyi başladılar. İnşallah alnımızın akıyla, iyi bir sonuçla çıkarız. Sonuna kadar iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız lazım ki oradan puan ya da puanlarla ayrılalım."
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