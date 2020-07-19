Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş gelecek sezon Fenerbahçe ile anlaştı. Gelecek sezon bizimle birlikte olmayacak" dedi. Futbolseverler Mert Hakan Yandaş kimdir? sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Hakan Yandaş'ın kariyeri...

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde doğmuş, Sivasspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcu.

19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde Ali Yandaş ve Gönül Yandaş çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası da eskiden amatör bir futbolcu olan Mert Hakan Yandaş, henüz 9 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Bir röportajında futbolu seven bir ailede büyüdüğünü ve küçükken babasına futbolcu olma sözü verdiğini söylemiştir

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.