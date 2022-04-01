"Baba olmak paha biçilemez bir duygu"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Mert Fırat (41), önceki gün Beyoğlu'nda görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Fırat, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, "Arkadaşlarımız bizim sektörle alakalı çok ciddi zararlar gördü. Bunların yarasını önümüzdeki yıllarda sararız diye umuyorum." diye konuştu.

"KIZIM UYUMADAN EVE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"

İdil Fırat ile mutlu bir evlilik sürdüren ve 2 yıl önce kızı Seyhan Mia'yı kucağına alan Mert Fırat, "Sabahları çok erken kalkıp, sporla başlıyorum. Spordan hemen sonra direkt eve gidiyorum. Mia uyanmış oluyor, onunla birlikte kahvaltı yapıyoruz. Çok şükür... Benim için harika bir güne başlangıç oluyor. Sonra gün içerisinde fırsat varsa gidiyorum, uğruyorum ya da onlar benim yanıma geliyorlar. Akşam da mümkün mertebe Mia uyumadan eve gitmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"BABA OLMAK PAHA BİÇİLEMEZ BİR DUYGU"

"Vallahi baba olmak çok acayip bir duygu, harika bir öğreti." şeklinde konuşan Fırat, "Çocuğun gelişim sürecini, büyümesini takip etmek çok keyif verici. Paha biçilmez bir şey gerçekten." açıklamasını yaptı.

"İKİNCİ ÇOCUK" SORULARINA YANIT

Kahve dükkanı Juan Valdez'in açılışında muhabirlerin, "ikinci çocuk" sorularına yanıt veren ünlü isim, "Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil. İnşallah, nasip olursa... Bunu önümüzdeki yıllar gösterecek." dedi.