Mert Demir, Semiramis Pekkan ile bir araya geldi
Mert Demir, son anda geçirdiği burun operasyonı nedeniyle Ajda Pekkan'ın verdiği stadyum konserinde sahne alamamıştı. Konseri seyretmeye giden Demir, Süperstar'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan ile tanışıp sohbet etti
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Süperstar Ajda Pekkan, stadyum konseri hayalini kariyerinin 60'ncı yılında gerçekleştirdi. Eurovison Şarkı Yarışması'nda bile bu kadar heyecanlanmadığını ifade eden Pekkan'a sahnede; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar - Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik etti.
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Bu isimler arasında son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir de eşlik edecekti fakat son dakika burnundan geçirdiği burun operasyonu nedeniyle konsere çıkamayacağını duyurmuştu.
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Konserde yer alamasa da yine de Ajda Pekkan'ı izlemeye giden Mert Demir, o sırada Süperstar'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan ile tanıştı.
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Semiramis Pekkan ile bir araya gelip sohbet eden Mert Demir'in o anları objektiflere böyle yansıdı.