Mert Çetin, Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray'da Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı görevinde bulunan Mert Çetin görevinden ayrıldı.

Futbolculardan Alpaslan Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu, yaptıkları paylaşımlarla Mert Çetin'e veda etti. Mert Çetin 2009'dan bu yana Galatasaray'da çeşitli pozisyonlarda görev yapıyordu.