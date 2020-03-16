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Oyuncu Mert Altınışık, önceki akşam bir mekanın açılışına katıldı. Altınışık, muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili soruları karşısında "Aşk hayatım çok iyi geçmiyor" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat ettiğini dile getiren Mert Altınışık, "Ellerim sürekli temizlemekten delinmek üzere" şeklinde konuştu.