Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Mersin Spor: 77 - Unicaja Malaga: 100 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Mersin Spor: 77 - Unicaja Malaga: 100 | MAÇ SONUCU

        FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 100-77 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 22:02 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Spor evinde mağlup!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 100-77 mağlup oldu.

        Mersin temsilcisi, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Gatis Salins (Letonya), Paulo Marques (Portekiz)

        Mersin Spor: Olaseni 10, Cobbs 11, March Jr 14, Cruz 8, White 3, Koray Çekici 3, Cowan 13, Ergi Tırpancı 11, Bentil 4

        Unijaca Malaga: Perez 14, Balcerowski 18, Webb III 12, Kalinoski 4, Perry 7, Barreiro 3, Diaz 9, Castaneda, Dedovic 12, Sulejmanovic 10, Duarte 8, Tillie 3

        1. Periyot: 22-31

        Devre: 41-60

        3. Periyot: 56-81

        4. Periyot: 77-100

        Beş faulle çıkan: 32.34 Sulejmanovic (Unijaca Malaga)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Habertürk Anasayfa