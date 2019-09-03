Önce 'kazandınız' telefonu sonra tehdit

03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Mersin ve birçok ilde ikamet eden şüpheli şahısların organize bir şekilde hareket ederek, üçüncü şahıslardan sosyal medya hesaplarını para karşılığında temin ettikleri, sosyal medya hesaplarından inandırıcılığı artırmak amacıyla yine birçok şahsın kimlik bilgilerini, cep telefon numaralarını bu şahısların dahilinde veya bilgileri olmadan temin ettikleri, aynı şekilde temin ettikleri bu sosyal medya hesapları üzerinden insanları yanıltıcı ve cazip gözüken oynanmış maçlara ait bahis kuponları yayınlayarak insanları bahis kuponları oynamaya teşvik ettikleri belirlendi.
ÖNCE "KAZANDINIZ" TELEFONU SONRA TEHDİT
Yapılan uzun süreli takip ve incelemede, şahısların sahte olarak oluşturdukları bahis siteleri üzerinden 50, 100, 200 lira tutarlı bahis kuponları oynattıkları veya sisteme giriş yapanlara oynamadıkları halde oynamış gibi gösterdikleri belirlendi.
Temin ettikleri GSM hatları üzerinden iletişim kuran dolandırıcıların, şahıslara 40 ile 90 bin lira aralığında bahis kazançları olduğunu, ancak bu kazançları hesaplarına aktarılabilmesi için kazancın yüzde 20’lik olan vergi ödemesinin yapılması gerektiğini söyledikleri öğrenildi.
Bu paraları müştekilerden alan şüpheliler, daha sonra bir sorun çıktığını söyleyerek, bir kere daha yüksek oranlarda paralar istedikleri, paraları hesaplara göndermeyen şahıslara da kendilerini ’avukat, polis’ olarak tanıtarak, icra, haciz, adli işlemler yapılacağını söyleyerek korku ve baskı kurarak şahıslardan 10 ile 65 bin lira arasında parayı hesaplarına aktardıkları anlaşıldı.
TOSUNCUK GİBİ LÜKS HAYAT SÜRÜP, LÜKS ARAÇLARA BİNİYORLARMIŞ
Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ve incelemeler de şüpheli şahısların Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Adıyaman, Aydın, Hatay, Tekirdağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, Muğla, Kocaeli, Aksaray, Manisa, Karaman, Erzurum, Bitlis, Siirt, Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Iğdır illerinde ikamet eden 109 müştekiden 559 bin 56 lira dolandırdıkları tespit edildi. Bunun üzerine Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman, Osmaniye illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi gözaltına alırken, 16 kişiyi arama çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan, çete liderlerinin tosuncuk Mehmet Aydın gibi lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de ortaya çıktı.
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