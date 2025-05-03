Mersin'in Gülnar ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar'ın Beydilli Mahallesi Kalecik mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DHA'daki habere göre jandarma ekipleri, yaptığı baskında park halindeki iki ayrı otomobile binmek isteyen eski vali H.B. (65) ve emekli Jandarma Albay A.A. (54) ile M.T., A.Ü., H.A. ve E.Y.’yi yakaladı.