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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de tarihi eser operasyonu

        Mersin'de tarihi eser operasyonu: 6 obje ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:59 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:59
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        Mersin'de tarihi eser operasyonu
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, tarihi eser bulundurulduğu belirlenen merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste 4'ü insan figürlü 6 obje bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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