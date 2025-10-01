Mersin'de otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin Çamlıyayla'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde A.B. (73) yönetimindeki otomobil, Sarıkavak Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; otomobilde yolcu olarak bulunan A.B'nin (77) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü A.B, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.